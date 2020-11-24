Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma 4-0 Fenerbahçenin üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, dakika 41'de Mame Thiam ile 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarı skoru böyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 63. dakikada Pelkas'ın şık topuk gölüyle skoru 2-0'a getirdi. 68'de Mame Tiam ve 73'te Kemal Ademi'nin golleriyle karşılaşmada tur atlayan taraf oldu. İşte Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor maçının özet görüntüleri...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma 4-0 Fenerbahçenin üstünlüğüyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE İLK YARIYI TEK GOLLE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas BLD Spor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde hızlı başladı. Maç başında net pozisyonlar yakalayan sarı lacivertliler, aradığı golü ilk yarının sonunda buldu.

Fenerbahçe, 41. dakikada Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarıda adeta fırtına gibi esti. Sarı lacivertliler 63. dakikada Pelkas ile farkı 2'ye çıkardı.

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe, peş peşe goller bulmaya başladı. 2. kez sahneye çıkan Thiam, 68. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

FENERBAHÇE'NİN ÜÇÜNCÜ GOLÜ

FENERBAHÇE'NİN DÖRDÜNCÜ GOLÜ

FENERBAHÇE KİMLERİ ELEDİ?

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.