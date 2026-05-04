Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası

Dortmund'un Yıldızı İçin İlk Temas Kuruldu

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını yürüten Fenerbahçe yönetimi, dünya çapında bir golcüyü bitirmek üzere düğmeye bastı. Borussia Dortmund formasıyla harikalar yaratan Gineli santrfor Serhou Guirassy için harekete geçen sarı-lacivertli kurmayların, oyuncu tarafıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'nin projesinden etkilendiği ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

44 Maçta 26 Gole Doğrudan Katkı

Alman devinde bu sezon muazzam bir grafik çizen Guirassy, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Dortmund formasıyla bu sezon toplam 44 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, 20 gol atıp 6 da asist yaparak skora tam 26 kez doğrudan katkı sağladı. Hem fizik gücü hem de bitiriciliği ile tanınan Guirassy, teknik heyetin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Piyasa Değeri 40 Milyon Euro

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan ve Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guirassy için Fenerbahçe yönetimi, finansal şartları zorlama kararı aldı. Yeni seçilecek yönetime sunulacak kapsamlı transfer raporunda, Guirassy isminin "öncelikli hedef" olarak işaretlendiği belirtildi. Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bu hamlenin, önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.