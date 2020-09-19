A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün'ün 1 yıllığına Adana Demirspor'a kiralandığını söyledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın genç yıldızı 1. Lig'e! Anlaşma tamam
19.09.2020 13:49
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