Fenerbahçe’den Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United’ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford ile ilgili transfer söylentilerine açıklık getirdi. Rashford’un harika bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Bu transfer bize önerildi, ancak hayır dedik. Aynı pozisyonda benzer özelliklere sahip iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Rashford gelseydi, diğer oyuncularımızın oynama şansı azalırdı.” ifadelerini kullandı. Ilıcalı, söylentilere rağmen transferle ilgilenmediklerini net bir şekilde belirtti.