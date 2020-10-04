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Fenerbahçe Kemal Ademi transferini bitirdi! Kanarya'nın yeni oyuncusu Kemal Ademi kimdir?

Fenerbahçe Kemal Ademi transferini bitirdi! Kanarya'nın yeni oyuncusu Kemal Ademi kimdir?
04.10.2020 23:44

Son dakika haberi... Fenerbahçe sosyal medya hesabından Kemal Ademi transferini bitirdiğini duyurdu. Sarı Lacivertli ekip yaptığı paylaşımda "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir." denildi. İşte yeni transfer Kemal Ademi'nin havalimanındaki ilk görüntüleri.


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