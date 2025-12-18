Futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Futbolcu Uğurcan Bekçi Ağır Yaralandı

Silahlı kavgada futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı.

Uğurcan Bekçi Entübe Edildi

Ağır yaralanan Uğurcan Bekçi'nin hastanede entübe edildiği bildirildi. Genç futbolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Futbol Kariyeriyle Dikkat Çekiyordu

27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi, kariyeri boyunca Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giymişti.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, silahlı kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın çıkış nedeni ve şüphelilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.