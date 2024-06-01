Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın en büyük kozlarından biri olan teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.





AZİZ YILDIRIM ADINI VERMİŞTİ

8-9 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde adaylar mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım oldu. Özellikle Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu teknik direktör Jose Mourinho'ydu. Hatta Yıldırım düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a bir teklif yapmış ve Portekizli teknik adamın ücretini yarı yarıya ödemeyi önermişti.





İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'de teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mevcut yönetim, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Sportif direktör Mario Branco, 'Special One' ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere Londra'ya gitti.





KARTAL'A VEDA

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan İsmail Kartal ile de yollar ayrılıyor. 1 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adama veda klibi hazırlandı.





MÜJDEYİ VERDİ

Jose Mourinho, perşembe akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi vermişti. Portekizli teknik adam fotoğrafa, "Yeni maceralar için" notunu düştü.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho Instagram hesabından yeni bir seyahat öncesini işaret ederek hazırlıklarını takipçileriyle paylaştı.











FENERBAHÇE, JOSE MOURİNHO'YU RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe, Mourinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



24 YILLIK KARİYERİNDE 26 KUPA

Kulüpler düzeyinde UEFA Süper Kupa dışında yer aldığı tüm kulvarlarda en az bir şampiyonluk yaşayan Mourinho, 2000'de başladığı 24 yıllık teknik adamlık kariyerinde 26 kupa kazanma başarısı gösterdi.



Portekiz'de Porto, Benfica, Uniao de Leiria, İtalya'da Inter ve Roma, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da görev yapan Mourinho, son kupasını 2021-2022 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi'nde kazandı.





MOURİNHO'NUN KUPA KOLEKSİYONU

Mourinho, Benfica ve Uniao de Leiria'da tamamlayamadığı birer sezonun ardından 2002'de geçtiği Porto'da kupa koleksiyonuna başladı.

İki yıl görev yaptığı Porto'da 2 lig, birer Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, 2004'te Chelsea ile anlaştı.



İlk Chelsea döneminde, 3,5 sezon boyunca 2 İngiltere Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer Federasyon Kupası ve Community Shield elde eden Mourinho, 2008'de Inter'in başına geçti.



Inter'de tamamladığı 2 sezonda başarılarına yenilerini ekleyen Portekizli teknik adam, 2 lig, birer İtalya Kupası, İtalya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.



İngiltere ve İtalya'nın ardından İspanya'nın yolunu tutan Mourinho, 2010'da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Real Madrid'de geçmiş başarılarının bir adım uzağında kalsa da 3 yıl içinde lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da birer şampiyonluk yaşadı.





Haziran 2013'te 2. kez göreve geldiği Chelsea'de ilk yılını kupasız kapatan Mourinho, daha sonra Lig Kupası ve Premier Lig zaferleri elde etti.

Manchester United'da eski günlerini aratsa da birer kez Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Mourinho, kupa sayısını 25'e çıkardı.



Tottenham dönemini kupasız kapatan Mourinho, Roma ile ise UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



TEK EKSİK UEFA SÜPER KUPA

Teknik direktörlüğünü yaptığı takımlarda birçok kupa kazanan Mourinho'nun kariyerindeki tek eksik, UEFA Süper Kupa oldu.



Mourinho, kariyeri boyunca UEFA Süper Kupa'da çıktığı 3 maçı da kaybetti. Organizasyonda daha önce Porto'da görev yaparken 2003'te Milan'a 1-0, Chelsea'nin başındayken 2013'te Bayern Münih'e penaltılarla, Manchester United'da çalışırken 2017'de Real Madrid'e 2-1 kaybeden Mourinho, UEFA Süper Kupa'yı da kazanması halinde kulüpler düzeyinde katıldığı ulusal ve uluslararası tüm kupaları kaldırmış olacak.



Portekizli teknik adam, kıtalarının en büyük turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ekiplerin katıldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise çalıştırdığı herhangi bir takımla yer almadı.





BİREYSEL ÖDÜLLERİ

Portekizli Mourinho, takımlarına kazandırdığı kupaların yanı sıra elde ettiği bireysel başarılarla da göze çarptı.



İtalya'da 2, İngiltere'de 3 kez yılın teknik direktörü seçilen Mourinho, 2010'da ise FIFA tarafından dünyada yılın en iyi antrenörü ödülüne layık görüldü.

UEFA'nın 2 kez yılın teknik direktörü seçtiği Mourinho, 4 defa da Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen dünyada yılın en iyi kulüp antrenörü ödülünün sahibi oldu.





YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ali Koç yönetiminin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

Yıldırım; "Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." şeklinde konuştu.

THY'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERİ

Türk Hava Yolları'ının İngilizce Twitter hesabından da Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türk Hava Yolları, (THY) dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yeniden paylaşarak "Jose Mourinho'nun bagajı havaalanında görüldü! Özel biri (Special One) bundan sonra nereye gidiyor? Avrupa'nın en iyileriyle uçun!" ifadeleri kullanıldı.