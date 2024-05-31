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Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe başkanlık seçimlerine hazırlanırken, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım teknik direktörlük konusunda Jose Mourinho ile anlaşırken bir bomba da transferde patlatacak. Fenerbahçelilerin hayallerini süsleyen yıldız isim için girişimler başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 09:33
Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

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Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın tek hedefi Jose Mourinho. Yıldırım, Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Mevcut başkan Ali Koç'un adayı ise henüz bilinmiyor. Koç'un da Mourinho ile görüştüğü öğrenilirken, ünlü teknik adamın maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Koç'un bir diğer adayının ise son olarak Milan'ı çalıştıran Pioli olduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

İSMAİL KARTAL KALACAK MI?

Fenerbahçe'de puan rekorları kıran ve derbilerde yakaladığı galibiyet yüzdesiyle dikkat çeken İsmail Kartal, yine de takımı şampiyon yapamadı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

4 kupa hedefiyle çıkılan sezonda eli boş kalan Fenerbahçe, yönetim kararıyla Süper Kupa maçına çıkmadı. Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kaldı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'na ise bu sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'ne farklı kaybedilerek veda edildi. Avrupa macerası ise çeyrek finalden öteye gitmedi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Ligde oynanan son maçta İstanbulspor'u farklı geçen Fenerbahçe, ligi 99 puan ve 99 gol atarak tamamladı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye konuşan İsmail Kartal, gelecek sezon ile ilgili "Hayırlısı neyse öyle olsun. Bekleyip göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

TALISCA HAREKATI!

Beşiktaş'ta gösterdiği performasnla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca, daha sonra beklenmedik bir kararla önce Çin'e ardından da Arabistan'a transfer oldu.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'da hem kulüp hem de oyuncu ile temasların başladığı öğrenildi. Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki 10 numaranın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Talisca, 2016-18 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Sambacı'nın adı daha sonra da sık sık Türk kulüpleri ile anıldı ancak bir sonuç çıkmamıştı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

Jose Mourinho'nun etkisiyle transferin bu deva olumlu sonuçlanacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

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Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak
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