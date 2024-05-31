Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin hayal ettiği ismi getiriyor! Bombalar peş peşe patlayacak

TALISCA HAREKATI!



Beşiktaş'ta gösterdiği performasnla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca, daha sonra beklenmedik bir kararla önce Çin'e ardından da Arabistan'a transfer oldu.

Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'da hem kulüp hem de oyuncu ile temasların başladığı öğrenildi. Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki 10 numaranın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Talisca, 2016-18 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Sambacı'nın adı daha sonra da sık sık Türk kulüpleri ile anıldı ancak bir sonuç çıkmamıştı.

Jose Mourinho'nun etkisiyle transferin bu deva olumlu sonuçlanacağı belirtildi.