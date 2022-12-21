Fas’ın onur gününde duygusal anlar: Bir tek onun annesi yoktu! Selim Amallah madalyasını gözyaşları içinde aldı!

2022 Dünya Kupası geride kalırken hafızalara Fas Milli Takımı'nın performansı kazındı. Atlas'ın Aslanları, kupa boyunca ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin takdirini kazandı.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya yenilmiş ancak turnuva boyunca sergilediği futbol ve performans herkesten büyük bir alkış almıştı. Ülkesine dönen Fas Milli Takımı krallar gibi karşılandı. Oyuncular ve teknik heyet ise madalya ile onurlandırıldı…

Kral 6. Muhammed, Veliaht Prens Mulay El Hasan ve Prens Mulay Raşid'in huzurunda, Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nın Taht Salonu'nda 2022 Katar Dünya Kupası'nda üstün performans gösteren milli futbol takımını kabul etti.

Fas Kralı 6. Muhammed, Fas milli takım oyuncularını Dünya Kupası'nda gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik ederek, oyunculara kraliyet madalyası takdim etti. Fas Kralı, Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans gösteren Fas Milli takımının teknik direktörü Walid Regragui'yi de onurlandırdı.

Fas Milli Takım oyuncuları, anneleriyle beraber organizasyona katıldı. İçlerinden biri hariç! Selim Amallah ise 13 yaşında annesini kaybetti ve törene yalnız katılan tek isim o oldu. Gözyaşları içinde madalyasını aldı. Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss'in Fas Kralı 6. Muhammed ile uzun süre sohbet etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.