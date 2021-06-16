EURO 2020 Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takım puan durumunda kaçıncı sırada?

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. EURO 2020 açılışını İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, bugün maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Bu noktada, EURO 2020 gruptan nasıl çıkılır? sorusu merak edilmeye başlandı. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DE ÜST TUR SENARYOLARI...

Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Gruplar puan eşitliğinin söz konusu olması durumunda bazı koşullar ele alınacak. Bunlar; takımlar arasındaki gol averajı, gruptaki gol averajı, takımlar arasında atılan gol sayısı, Fair-Play puanı, grupta atılan gol sayısı, elemeler genel sıralama olarak karşımıza çıkıyor.

En iyi 3.'lük için ise; en çok puan toplamak, gol averajı, atılan gol sayısı,Fair-Play puanı, elemeler genel sıralama durumları değerlendirilecek.