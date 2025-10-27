Eskişehir’de amatör maçta skandal: Futbolcu taraftara bıçakla koştu, olay anını görgü tanığı anlattı

Süper Amatör Lig'de Sivrihisarspor ile Eskişehir Artı Spor arasında oynanan maçta tansiyon saha kenarına taşındı. Maç sırasında taraftarlar, deplasman takımı futbolcularına yönelik sert tezahüratlar yaptı. İddiaya göre, Artı Spor oyuncularından bazıları tribünlere yönelik tahrik edici hareketlerde bulundu.

Sivrihisarspor futbolcusu Abdulkadir Tekin, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Artı Spor'da oynayan genç bir kardeşimiz, oyunda oldukça gergindi. Tribüne doğru hareket yapmaya başlayınca, doğal olarak küfürler yükseldi. Tahrik edici hareketler her zaman tepki çeker. Hakem sarı kart gösterdi ama olay büyüdü. Küfürler artınca çocuk sinirlendi, hocası da onu çıkardı. Ancak kulübeye değil, soyunma odasına gitti."

"Soyunma odasından bıçakla çıktı, tribüne koştu"

Tekin, futbolcunun soyunma odasından çıktıktan sonra elinde bıçakla tribüne yöneldiğini iddia etti:

"Üstünü değiştirip büyük ihtimalle bıçağını aldı. Ben 30 kişinin arasından koştuğunu gördüm. Güvenlik azdı, müdahale edemediler. Tribün ve futbolcular karıştı, ortalık bir anda karıştı. Polis havaya ateş açtı. Çocuğu yerde gördüm, 30 kişi tarafından darp edildi."

"İki taraf da hatalı"

Olayın ardından konuşan Tekin, hem futbolcu hem de taraftarın olayda payı olduğunu söyledi:

"Çocuk sinirlendi ama tribün de provoke etti. Küfürler çok ağırdı. İki tarafın da hatalı olduğunu düşünüyorum."