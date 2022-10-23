Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maçın içine eden bir hakem bu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti. Kırmızı kartların, iptal olan gollerin havada uçtuğu karşılaşmada ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapatan Galatasaray 1 puana razı oldu. Alanyaspor 68'de Balkovec, 90+1'de Ahmed Hasan'ın golleriyle geriden gelerek eşitliği sağladı. Tartışmalı kararların olduğu maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında " Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullandı.