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Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maçın içine eden bir hakem bu

Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maçın içine eden bir hakem bu
23.10.2022 23:32

OTOMATİK OYNAT

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti. Kırmızı kartların, iptal olan gollerin havada uçtuğu karşılaşmada ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapatan Galatasaray 1 puana razı oldu. Alanyaspor 68'de Balkovec, 90+1'de Ahmed Hasan'ın golleriyle geriden gelerek eşitliği sağladı. Tartışmalı kararların olduğu maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında " Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullandı.

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