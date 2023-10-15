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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 22:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 01:16

Erman Toroğlu'dan ''Milli takıma Boey'' sorusuna tepki: ''Bu nasıl bir kulüpçülüktür''

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı. Ay yıldızlı ekibin Letonya'yı 4 - 0'lık skorla mağlup ettiği maçın devre arasında A Spor canlı yayınında yorumcu Erman Toroğlu A Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya basın toplantısında sorulan "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" sorusuna tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı. Türkiye Letonya maçı devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu A Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya basın toplantısında sorulan "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" sorusuna tepki gösterdi.

Toroğlu; ''Dün basın mensuplarımız teknik adamımıza soruyorlar ''Boey'i alırmısınız?'' Olacak iş değil. Milli takım sırat köprüsünden geçiyor Galatasaray'ın sağ bekini milli takıma alırmısınız? diye bir soru... Bu soruyu sorduğun zaman senin milli takımda orada oynayan oyuncuyu duman edersin. Psikolojik olarak onu yıkarsın. Bu nasıl bir iş anlamadım yahu. Adamın zaten oynama şansı yok, şu anda alma şansın yok bu nasıl bir kulüpçülüktür anlayamıyorum ya. Bu tamamen kulüpçülük kusura bakmayın. Yani senin orada oynayan oyuncuyu yıkarsın, orada oynayan oyuncu; ''Ne diyon ya, yani ben kifayetsiz miyim ki, sen Galatasarayın sağ bekini soruyorsun, filan gibi... Nasıl soruyorlar, ne yapıyorlar! Ya senin bu milli maçın arkadaş burada kulübü bırak. Boey'in milli takımda oynayıp oynayamayacağını daha sonra konuş ama şu anda sırası değil. Nitekim teknik adamda hiç memnun olmadı kestirip attı.''

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