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Direk devirdiler hakemi yaraladılar! Elazığspor - Vanspor maçı tatil edildi!
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Direk devirdiler hakemi yaraladılar! Elazığspor - Vanspor maçı tatil edildi!

Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:12:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:12:19

Elazığspor - Vanspor FK maçında Vanspor bayrağının direği söküldü, yardımcı hakeme atılan yabancı madde maçı tatil ettirdi; olay anları kameralara böyle yansıdı!

Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçı, yardımcı hakem Murat Temel'e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.

2'nci Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk'ün ise yardımcılıklarını, Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi. Gergin başlayan karşılaşmada bazı kişiler, Vanspor FK'nın bayrağının bulunduğu direği devirdi. Karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor, 1-0 öne geçti. İlk yarıya ilave olarak 7 dakika eklendi. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında, 56'ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiğini duyuruldu. Yapılan anonsta, "Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir" anonsu yapıldı.

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