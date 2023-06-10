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Dünyanın gözü İstanbul'da! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Dünyanın gözü İstanbul'da! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
10.06.2023 22:39

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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde görsel şölen yaşandı. Dünyaca meşhur şarkıcılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı. Ardından piyanist Adam György, canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı.

Spor Videoları

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı.

ANITTA VE BURNA BOY SAHNEDE

Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.

SAHANIN ORTASINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDI

Macar piyanist Adam György, futbolcuların dizildiği sırada sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Ardından maça start verildi.

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