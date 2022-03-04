Erol Bulut'tan eski futbolcusuna sert sözler: Karaktersizliğini bir kez daha gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sert açıklamalarda bulundu. Bulut, "Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyorum ama bir futbolcuyu takımdan gönderdiğimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. Maçlar kazanılır kaybedilir ama karakter kazanılamaz. Bugün kadro dışı bıraktığım o futbolcu karaktersizliğini bir kez daha gösterdi herkese. Ben şimdi onun adını anmak istemiyorum" dedi.