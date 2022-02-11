Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası Ersin Destanoğlu A Spor'a konuştu: Maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Beşiktaş penaltı atışları sonucu Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç sonrası maçın Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu A Spor'a konuştu. Destanoğlu, "Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum. Kim nereye atıyorsa çalıştım. Bundan dolayı kurtardım. Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar her zaman bizi desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak elimizden geleni yapıp camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.