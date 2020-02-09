Canlı yayında flaş sözler! Trabzonspor ve Fenerbahçe üzerinde kaos çıkarmak istiyorlar 09.02.2020 00:58

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Futbolda yaşanan adaletsizliklerden bahseden Uzundurukan Türk futbolunda kaos çıkarmak isteyenler olduğunu söyledi. Uzundurukan, "Amaç şu; Trabzonspor'a vuralım Trabzonlular sokağa dökülsün, Fenerbahçelilerin canını yakalım Fenerbahçeliler sokağa dökülsün Türk futbolu üzerinden kaos yaratalım" ifadelerini kullandı. Uzundurukan bu hakemlerin hepsi temizlenmeli ifadelerini kullandı.