CANLI İZLE | Gençlerbirliği Trabzonspor maçı canlı anlatım İZLE 08.02.2020 16:41

Süper Lig'in 21.haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi ekip son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Trabzonspor ise şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla yürüyor. Bordo-mavili ekip son olarak Fenerbahçe'yi 2-1'le geçmişti. Sporseverler Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arıyor. Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Başkent ekibinin 20 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin Trabzonspor'un ise, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Sivaspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Guilherme, Sörloth

HAMZAOĞLU'YLA İÇERİDE KAYIP YOK

Ligin 10. haftasında Mustafa Kaplan'ın yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ile Gençlerbirliği taraftarı önünde hiç kaybetmedi. Tecrübeli hoca yönetiminde sahasında 5 maça çıkan Başkent temsilcisi, Kayseri, Göztepe ve Gaziantep'i devirirken, Malatya ve Sivas'la da berabere kaldı.

TRABZON'UN GENÇLER KABUSU

Gençlerbirliği son dönemde taraftarı önünde Karadeniz temsilcisine büyük bir üstünlük kurdu. Ankara ekibi, Trabzonspor'u konuk ettiği son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, Bordo-Mavililer karşısında söz konusu maçlarda 2 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği'ni deplasmanda son olarak 3 Aralık 2012'de 4-0'lık skorla yenen Fırtına, bugün 7.5 senelik özlemine son vermek istiyor. Gelecek hafta oynanacak Sivas karşılaşması öncesinde puan kaybına tahammülü olmayan Bordo-Mavililer'de galibiyet dışında hesap yapılmıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de antrenmanlarda yaptığı toplantılarda maçın önemine dikkat çekiyor. Çıkış arayan Gençlerbirliği ise Fırtına'yı devirerek moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

EN BÜYÜK KOZ SÖRLOTH

Son dört karşılaşmada 7 gol, 1 asistle oynayan ve rakipler için büyük bir tehdit olan Alexander Sörloth bugün de Fırtına'nın en büyük kozu olacak. Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da ağları sarsması durumunda bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmış olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, Başkent ekibini boş geçmek istemiyor.

SAĞ KANADA 3 ADAY!

Devre arasında yapılan transferlerle alternatifli bir kadro oluşturan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir 11 oluşturmakta tatlı bir telaş yaşıyor. Özellikle sağ kanatta son kararını veremeyen genç çalıştırıcı, Sturridge, Ekuban ve Guilherme arasında bir tercih yapacak. 3 ismin de idman performansını yakından takip eden Çimşir'in son kararını maç saatine doğru vereceği kaydedildi.