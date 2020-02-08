Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin formasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı! 08.02.2020 17:21

Anadolu Efes Forması giyen 27 yaşındaki Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı onaylanmıştı. Artık Milli Takımımızda yer alacak olan Shane Larkin formasını, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Shane Larkin'in formasını aldığı esnada Başkan Erdoğan'ın boy ölçümü aldığı anlar gözlerden kaçmadı.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e formasını takdim etti.

Erdoğan, "Üst üste 3 kez EuroLeague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık, 3 gün önce imzayı attım. Shane Larkin ile birlikte artık 12 Dev Adamımız sahaya daha güçlü bir şekilde çıkacak. Shane Larkin'e hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

BOYUNU ÖLÇTÜ

Başkan Erdoğan, Shane Larkin'e formasını takdim ettiği sırada bir de boylarını karşılaştırdı. Hatırlatmakta fayda var;

Başkan Erdoğan'ın boyu: 1,85

Shane Larkin'in boyu: 1.82