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Bomba iddia! Fenerbahçe'de Comolli ile yollar ayrılıyor

Bomba iddia! Fenerbahçe'de Comolli ile yollar ayrılıyor

09.01.2020 21:36

Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, Transfer Raporu'na bağlanarak gelişmeleri ve detayları aktardı. İşte tüm detaylar...


Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni açtığı Twitter hesabından, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

Bugün ise Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilirken, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.

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