BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle! Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı yayını şifresiz Exxen izle!

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken taraftarlar maçı canlı izleyebilecekleri linkleri öğrenmek isriyor. Beşiktaş bu akşam evinde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. Karşılaşma Vodafone Park yapılacak ve saat 19.45'te başlayacak. Başakşehir maçından eli boş dönen Beşiktaş'ın Lizbon maçından zaferle ayrılmak. Galatasaray derbisinin hayalini kuran siyah beyazlı ekibin şimdiki önceliği Avrupa'da işleri yoluna koymak. İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını kesintisiz izleyebileceğiniz şifresiz kanallar! Beşiktaş Sporting Lizbon canlı maç izle! 19 Ekim Beşiktaş - Lizbon maçı şifresiz canlı yayın izle!

BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

LIZBON: Adan, Neto, Coates, Feddal, Porro, Luiz, Palhinha, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

19 Ekim 2021 tarihinde (bugün) oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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AVRUPA'DA 227. MÜCADELE

Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 47. RANDEVU

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. mücadelesini çıkacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurabildi. 9 mücadelede berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

14 PUAN ALARAK TARiHE GEÇTi

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇERİDE 114. MAÇ

Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.