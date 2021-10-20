Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ömür, "Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık." yorumunda bulundu.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AÇIKLAMALARI:

Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor.

Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz.

"BAKASETAS KOLAY ADAPTE OLDU"

Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz.

Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor.

Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok.

Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz.