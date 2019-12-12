Beşiktaş'tan transfer limiti artışı açıklaması! 12.12.2019 16:34

Siyah-Beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin önceki gece aldığı kararla ilgili olarak kendilerinden bir talep olmadığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, TFF'nin kulüplerin harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarması yönündeki kararı ile ilgileri olmadığını aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit artırım kararının tartışıldığı günlerde flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin Beşiktaş'a 28 Kasım'da limiti aştığı için uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Beşiktaş ayrıca limit sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılması taleplerinin olmadığını açıkladı.