Haberler Video Beşiktaş'tan transfer limiti artışı açıklaması!

Beşiktaş'tan transfer limiti artışı açıklaması!

12.12.2019 16:34

Siyah-Beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin önceki gece aldığı kararla ilgili olarak kendilerinden bir talep olmadığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, TFF'nin kulüplerin harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarması yönündeki kararı ile ilgileri olmadığını aktardı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit artırım kararının tartışıldığı günlerde flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin Beşiktaş'a 28 Kasım'da limiti aştığı için uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Beşiktaş ayrıca limit sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılması taleplerinin olmadığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları