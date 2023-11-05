SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023, 22:51 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023, 23:04

Beşiktaş'ta kavga krizi! Burak Yılmaz, Eric Bailly gerçeğini açıkladı! "Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın"

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'un konuğu oldu. Kara kartal zorlu deplasmandan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sırasında Eric Bailly ve Tayfur Bingöl arasında tartışma yaşandı .Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly’i Tayfur Bingöl’ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, “Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun” dedi.

SIRADAKİ VİDEO
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI 📺 BJK ANT maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)
05.11.2023Pazar
Trabzonspor taraftarları futbolcuları koçla karşıladı
05.11.2023Pazar
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Tadic'li gönderme!
04.11.2023Cumartesi
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI 📺 FB TS canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti izle ⚽️ (VİDEO HABER)
04.11.2023Cumartesi
Galatasaray'da taraftarları endişelendiren sakatlık! Fernando Muslera, oyuna devam edemedi
03.11.2023Cuma
Bunlar da Var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sarılma hamlesine karşılık vermedi! İşte o anlar 00:05
Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi
07.11.2023Salı
Sivas Kangal Kaza Son Dakika: 1 ölü 4 yaralı Kaza anı kamera görüntüsü videosu izle 00:24
Sivas Kangal'da ölümlü trafik kazası kamerada!
07.11.2023Salı
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 6 Kasım 2023 Pazartesi | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
07.11.2023Salı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’de! 02:11
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!
07.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA