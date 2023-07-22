Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Olay yerinden ilk görüntü geldi

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Genç futbolcunun saldırı sonrası kaslarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.







Emrecan Uzunhan'ın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi. Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışan Emrecan Uzunhan'ın kazanın diğer tarafındaki kişiler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Emrecan Uzunhan'ın hastaneye kaldırıldığı ve ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldiği aktarıldı. Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

4. DERECE HASAR TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emrecan Uzunhan daha sonra İstanbulspor'da oynadı. Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında 2 milyon euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini aldı. Emrecan Uzunhan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Antalyaspor'da geçirdi.







22 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Emrecan Uuzunhan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro. Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı.







BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesinde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4'üncü derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.







MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ı, Bakırköy'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darbeden şüpheli gözaltına alındı.Sahil Kennedy Caddesi'ndeki benzin istasyonunun önünde Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darbedip sözlü hakarette bulunan F.B, olay yerinden ayrıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.