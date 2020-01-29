Haberler Video Beşiktaş, Sergen Yalçın transferini bu video ile duyurdu
Beşiktaş, Sergen Yalçın transferini bu video ile duyurdu

Beşiktaş, Sergen Yalçın transferini bu video ile duyurdu

29.01.2020 19:30

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ile anlaşan Beşiktaş, eski futbolcusu ve yeni teknik direktörünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı video ile duyurdu Siyah beyazlı kulüp "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Beşiktaş yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19.03'de yeni teknik direktörü için Vodafone Stadyumunda taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini duyurdu.


Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ile anlaşan Beşiktaş, eski futbolcusu ve yeni teknik direktörünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı video ile duyurdu Siyah beyazlı kulüp "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Beşiktaş yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19.03'de yeni teknik direktörü için Vodafone Stadyumunda taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları