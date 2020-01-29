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  • 29.01.2020 11:19
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 11:19

'de! İlk idmanına...

'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'ı getirmiş ancak resmi olarak açıklamamıştı. Sergen Yalçın'ın ilk idmanına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Ve Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye 'ne geldi. İşte detaylar...

Resmen açıklanmamıştı! Sergen Yalçın...

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran , takımın başına 'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak.

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye 'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

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