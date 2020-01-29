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Son dakika haberi... Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Son dakika haberi... Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

29.01.2020 17:24

Son dakika spor haberi; Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.


Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.

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