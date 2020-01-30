Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti 30.01.2020 12:57

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV ile sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan ve harcama limitinde boşluk yaratılamayınca vazgeçilen Ricardo Rodriguez, transferini çok isteyen bir başka takım olan PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. İsviçreli oyuncu havalanında görüntülendi.

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transferi için Amsterdam'a hareket etti. Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti. Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.

RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Alman ekibinde 5.5 sezon geçiren yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Milan'ın dikaktini çekti ve 2017 yılında 15 milyon Euro'ya İtalyan devine gönderildi. Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 387 dakika süre alan İsviçreli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Aslen Şilili olan ve sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Ricardo Rodriguez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.