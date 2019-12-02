Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım izle 02.12.2019 20:07

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Kayserispor’u konuk ediyor. Son haftaların formda ekibi Beşiktaş, ligin son sırasına demir atan Kayserispor’u yenerek zirve yürüyüşüne devam etme amacında. Vodafon Park’ta oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapıyor. Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Ligdeki son 4 maçını kazanarak zirveye adım adım yaklaşan Beşiktaş, sahasında konuk edeceği lig sonuncusu Kayserispor'u da yenerek liderliğe doğru ilerlemeyi istiyor. Konuk Kayserispor ise kötü gidişe dur deme amacında. Saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatım izle seçeneğini alt kısımda bulabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA 5 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu.

EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada üst üste 34 maçta da gol atmayı başardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı.

Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas'ın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.