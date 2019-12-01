Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı

Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Abdülkadir Ömür mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu "Bizim için iyi bir sonuç değildi. Son dakika golüyle yıkıldık. Çok da iyi oynamadığımız bir maçtı. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım haftaya telafi ederiz" dedi. Sakatlık süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan abdülkadir "Bir hafta sonra Almanya'ya gideceğim tedavi için. Berlin'de devam edecek tedavim. Yaklaşık iki buçuk - üç ay tedavi sürecim var. İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı01.12.2019 22:31
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