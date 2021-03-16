Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş'ta hedef 2 kupayı da kazanarak sezonu tamamlamak. Lig'de kötü gidişatını sürdüren son şampiyon Başakşehir'in son umudu ise sezonu kupa ile tamamlamak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle... (BJK maçı izle!)