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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 10:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 10:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu! (Video haber) - 16.10.2023

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantiledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak maçın ardından soyunma odasına inerek milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonda konuştu.

Tüm takımı tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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