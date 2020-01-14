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Başkan Erdoğan, vefatının yıl dönümünde

Başkan Erdoğan, vefatının yıl dönümünde "Lefter Küçükandonyadis"i andı

14.01.2020 11:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti. Erdoğan paylaşımını saat 19.07'de Twitter'dan paylaştı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 8. yılı dolayısıyla saat 19.07'de Twitter'da paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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