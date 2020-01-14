Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 14.01.2020 11:28

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kayserispor maçına saatler kaldı. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU BAŞLIYOR

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi bugün yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.