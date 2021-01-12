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Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...

Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can Kahveci teklifi! O ismi ver, İrfan'ı al...
12.01.2021 16:50
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Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak rakipleri ile arasındaki farkı artırmak isteyen Galatasaray, transferde bombaları patlatmak istiyor. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından isim vererek istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Süper Lig ekibi İrfan Can'a karşılık Galatasaray'dan sürpriz bir ismi takas yoluyla istedi. Son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor." ifadelerini kullandı.


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