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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 00:43 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 01:16

Ballon d'Or'un sahibi 8. kez Lionel Messi oldu!

France Football dergisi tarafından Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, Lionel Messi'nin oldu. Arjantinli futbolcu kariyerinde 8. kez bu ödüle layık görüldü ve en yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile farkı 3'e çıkardı. Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibinin de açıklandığı etkinlikte 30 kişilik aday listesinde bulunan Kim Min-Jae'nin sıralaması belli olurken Dominik Livakovic'in de aday olduğu 'Yılın kalecisi' ödülü de sahibini buldu.

Ballon d'Or 2023, Lionel Messi'nin oldu. Geride kalan sezon Arjantin'le Dünya Kupası'ın kazanan ve kariyerindeki tek eksiği de tamamlayan Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazanmış oldu.

Messi'ye ödülünü, formasını giydiği Inter Miami kulününün de sahibi olan İngiliz efsane David Beckham verdi.

HAALAND İKİNCİ, MBAPPE ÜÇÜNCÜ OLDU

Ballon d'Or oylamasında ikinci sırayı Erling Haaland alırken üçüncü sıra ise Kylian Mbappe'nin oldu.

8. KEZ KAZANDI! RONALDO İLE FARK 3 OLDU

Lionel Messi, kariyerindeki 8. Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cristiano Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.

Ballon dOr 2023, Lionel Messinin 8. kez kazandı, Ronaldo ile farkı açtı

MARADONA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE KAZANDI! EFSANEYİ UNUTMADI

Lionel Messi, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın doğum günü olan 30 Ekim'de 8. kez Ballon d'Or'u kazanmış oldu.

Ödül sonrası yaptığı açıklamada; "Ona 'Mutlu yıllar' demek için daha iyi bir yer olamaz. Nerede olursa olsun, iyi ki doğdun Diego. Bu ödül senin için de." dedi.

Messi'nin ödül açıklaması şu şekilde:

Çok teşekkürler. Burada bu ödülü kazandım. Tabii ki takım arkadaşlarımın çok büyük önemi var. Milli takımda çok büyük başarı kazandık. Tüm teknik ekibe teşekkürler. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Başaracağınıza olan inancınızı asla kaybetmeyin. Eşime, çocuklarıma, aileme, beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu benim rüyam ve hayalimdi. Kylian ve Erling çok özel oyuncular. Çok gençler. Kylian ile birlikte oynadım, ne kadar iyi olduğunu yakından gördüm. İkisi de genç yaşta önemli kupalar kazandı. Çok yakın zamanda bu ve bunun gibi birçok ödül kazanacaklarına eminim.

Ballon dOr 2023, Lionel Messinin 8. kez kazandı, Ronaldo ile farkı açtı

BALLON D'OR SIRALAMASI AÇIKLANDI! KIM MIN-JAE...

Ballon d'Or oylamasının 10-30 arası sıralamaları tören öncesinde açıklanmıştı. Geri kalan kısım ise ödül anına kadar teker teker açıklandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Ballon d'Or oylamasında 22. sırada yer aldı.

1- Lionel Messi (Arjantin, PSG, Inter Miami)
2- Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
3- Kylian Mbappe (Fransa, PSG)
4- Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
5- Rodri (Portekiz, Manchester City)
6- Vinicius Jr. (Brezilya, Real Madrid)
7- Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)
8- Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
9- Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
10- Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
11- Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
12- Robert Lewandowski (Polonya, Barcelona)
13- Yassine Bounou (Fas, Sevilla - Al Hilal)
14- İlkay Gündogan (Almanya, Manchester City - Barcelona)
15- Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
16- Karim Benzema (Fransa, Real Madrid - Al Ittihad)
17- Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
18- Jude Bellingham (İngiltere, Dortmund - Real Madrid)
19- Harry Kane (İngiltere, Tottenham - Bayern Münih)
20- Lautaro Martinez (Arjantin, Inter)
21- Antoine Griezmann (Fransa, Atletico Madrid)
22- Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli, Bayern Münih)
23- Andre Onana (Kamerun, Inter - Manchester United)
24- Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
25- Josko Gvardiol (Hırvatistan, Leipzig - Manchester City)
26- Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
27- Nicolo Barella (İtalya, Inter)
28- Martin Odegaard (Norveç, Arsenal)
28- Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - PSG)
30- Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

KADINLARDA BALLON D'OR AITANA BONMATI'NİN

Kadınlarda Ballon d'Or ödülü, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Aitana Bonmati'nin oldu. Bonmati'ye ödülünü ünlü tenisçi Novak Djokovic verdi.

Ballon dOr 2023, Lionel Messinin 8. kez kazandı, Ronaldo ile farkı açtı

KOPA TROPHY, JUDE BELLINGHAM'IN

21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Kopa Trophy, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham'ın oldu. Bellingham'a ödülünü Eden Hazard verdi.

Ballon dOr 2023, Lionel Messinin 8. kez kazandı, Ronaldo ile farkı açtı

SOCRATES ÖDÜLÜ VINICIUS JR'IN

İnsani yardım alanında verilen Socrates Ödülü, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior kazandı.

YACHINE TROPHY, EMILIANO MARTINEZ'İN

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yachine Ödülü, Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'e verildi. Martinez'e ödülünü babası Alberto Martinez verdi.

Yachine Ödülü adayları arasında Dominik Livakovic de bulunuyordu.

1- Emiliano Martinez
2- Ederson
3- Yassine Bounou
4- Thibaut Courtois
5- Marc-Andre ter Stegen
6- Andre Onana
7- Dominik Livakovic
8- Aaron Ramsdale
9- Mike Maignan
10- Brice Samba

GERD MULLER ÖDÜLÜ, HAALAND'IN!

Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller ödülü, Erling Haaland'ın oldu. Norveçli yıldıza ödülünü İngiliz efsane Gary Lineker verdi.

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