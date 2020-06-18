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Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 Fraport TAV Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü

Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 Fraport TAV Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü
18.06.2020 21:52

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Aytemiz Alanyaspor rakibi karşısında ilk golü Papiss Cisse ayağından gelen golle buldu.


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