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Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Antalyaspor | Ceyhun Gülselam'ın ilk golü

Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Antalyaspor | Ceyhun Gülselam'ın ilk golü
18.06.2020 21:55

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Aytemiz Alanyaspor rakibi karşısında ikinci golü Ceyhun Gülselam'la buldu.


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