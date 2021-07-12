Avrupa'nın şampiyonu İtalya! İngiltere penaltılarda yıkıldı | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma dünya genelinde nefesleri keserken 90 dakika 1-1'lik skorla sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonrasında karşılaşmayı 4-3 kazanan İtalya EURO 2020 şampiyonu olarak tarihe geçti. Diğer yandan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Galatasaray'ın eski hocası olan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ise son penaltı atışının ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte tarihi gecenin detayları...