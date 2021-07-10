Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

İşte canlı anlatım seçeneği;

Galatasaray Kasımpaşa maçı 10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

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