Avrupa’nın kraliçesi Nesrin Baş: Altın madalya Türkiye’nin!

Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, rakiplerini tek tek devirerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza atıldı. 68 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Nesrin Baş, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Çeyrek finalde İsveçli rakibini 11-0, yarı finalde ise Alina Shevchenko'yu 12-1'lik skorlarla, teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Finalde rakibi Alina Shauchuk'un sakatlığı nedeniyle maça çıkamamasıyla Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu.

