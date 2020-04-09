Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) corona virüs yüzünden ertelendi | Video 09.04.2020 18:35

Bir spor organizasyonu daha corona virüs yüzünden sekteye uğradı... Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) bir son dakika açıklaması yaptı. FIBA, EuroBasket 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı ve yeni organizasyon tarihlerini paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri de bir hayli etkilenmiş ve birçok organizasyon askıya alınmıştı.

Son olarak FIBA, 2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

OLİMPİYAT ELEMELERİ DE ERTELENDİ

FIBA Olimpiyat Elemeleri, 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerine ertelendi.