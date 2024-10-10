Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:37

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler ve teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den Ancelotti Yorumu

Genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'deki durumu ve teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilişkisi hakkında konuştu. Güler, Ancelotti ile hiçbir sorun yaşamadığını belirterek şunları söyledi:

"Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok."

Güler, milli takımda da en iyisini yapmak istediğini dile getirerek, "Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum" dedi.