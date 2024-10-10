PODCAST CANLI YAYIN
Arda Güler'den Ancelotti açıklaması! Real Madrid'den ayrılacak mı?
Haberler Spor Videoları

Arda Güler'den Ancelotti açıklaması! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:37

Türkiye Karadağ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler açıklamalarda bulundu. Hakkında Real Madrid'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Arda Güler teknik direktörü Ancelotti ve takımı hakkında konuştu. Ancelotti ile arasında sorun var mı? Real Madrid'den ayrılıyor mu? İşte Güler'in çıkan haberlere yönelik verdiği net yanıtlar.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler ve teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den Ancelotti Yorumu

Genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'deki durumu ve teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilişkisi hakkında konuştu. Güler, Ancelotti ile hiçbir sorun yaşamadığını belirterek şunları söyledi:

"Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok."

Güler, milli takımda da en iyisini yapmak istediğini dile getirerek, "Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
GOL: Uşak 0 - 1 Bursa | Uşakspor - Bursaspor Türkiye kupası 2. Tur Maçı
10.10.2024Perşembe
Osmaniyespor Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor'un maçtan çekilmesiyle yarıda kaldı
10.10.2024Perşembe
Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında gol geldi! Osmaniyespor golü 102. dakikada buldu
10.10.2024Perşembe
Altay SK 0 - 1 Karaman FK
09.10.2024Çarşamba
GOL: İbrahim Mirza Aral | Adıyaman 1954 Spor 5 - 0 Afyonspor | Ziraat Türkiye Kupası maçı
09.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Karamürsel’de korkunç cinayet! | Karamürsel Son Dakika 00:32
Karamürsel'de korkunç cinayet! | Karamürsel Son Dakika
09.10.2024Çarşamba
Karamürsel’deki cinayet otobüsün kamerasına yansıdı | Karamürsel Son Dakika 01:46
Karamürsel'deki cinayet otobüsün kamerasına yansıdı | Karamürsel Son Dakika
09.10.2024Çarşamba
Katilin annesi konuştu! Sur canisi Semih Çelik’in annesi Hafize Çelik vahşetten önce oğluyla yaptığı son görüşmeyi anlattı! 03:51
Sur canisi katilin annesi konuştu!
09.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA