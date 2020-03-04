Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor uzatma dakikalarında Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor (Aytemiz Alanyaspor'un 1. golü | 90+3' Junior Fernandes)04.03.2020 22:32
- Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor (Aytemiz Alanyaspor'un 1. golü | 90+3' Junior Fernandes)
- MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor
- Son dakika haberi... Schalke, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı | Video
- Başkan Erdoğan: "Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
- MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe ÖZET İZLE
- Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Fenerbahçe'nin 1. golü | 82' Muriç)
- Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 2. golü | 66' Novak)
- Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 1. golü | 46' Sörloth)
- Son dakika: Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlanarak oyundan çıktı
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Simon Falette, hastaneye kaldırıldı
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş istifa açıklaması: Yönetimden ricada bulundular
- Ersun Yanal'ın son maçında dikkat çeken görüntü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.