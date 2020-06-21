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A Spor yorumcusu Emre Bol'dan bomba yorum: Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş

A Spor yorumcusu Emre Bol'dan bomba yorum: Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş
21.06.2020 21:53

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Emre Bol mücadeleyi Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştirerek, "Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş." ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

A Spor yorumcusu Emre Bol mücadeleyi Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştirerek, "Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş." ifadelerini kullandı.

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