A Spor yorumcusu Emre Bol'dan bomba yorum: Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Emre Bol mücadeleyi Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştirerek, "Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
A Spor yorumcusu Emre Bol mücadeleyi Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştirerek, "Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş." ifadelerini kullandı.