Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez! Gerekirse CAS'a gideriz 10.12.2019 17:48

TFF’nin lisans talimatını değiştirmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Biz kadro yapılanmamızı yüzde otuz artışa göre gerçekleştirdik. Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Yoksa Avrupa kupalarından men cezası alırız." dedi.