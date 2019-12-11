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Abdurrahim Albayrak'tan Paris'te yaşanan saldırıya yönelik açıklama! "Taraftarlarımızın..."

11.12.2019 22:28

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG - Galatasaray maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Olay sonrası Abdurrahim Albayrak, A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu.


PSG - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Olay sonrası Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Taraftarlarımızın durumu iyi endişe edecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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