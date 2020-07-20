A Spor'da 1. Lig heyecanı: Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçının golleri

20.07.2020 22:54

A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. İşte A Spor ekranlarında yayınlanan ve Sancaktepe FK'nin 3-1 kazanarak yarı finale yükseldiği maçın tüm golleri...

A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. İşte A Spor ekranlarında yayınlanan ve Sancaktepe FK'nin 3-1 kazanarak yarı finale yükseldiği maçın tüm golleri...