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A Spor'da 1. Lig heyecanı: Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçının golleri

A Spor'da 1. Lig heyecanı: Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçının golleri
20.07.2020 22:54

A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. İşte A Spor ekranlarında yayınlanan ve Sancaktepe FK'nin 3-1 kazanarak yarı finale yükseldiği maçın tüm golleri...


A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. Play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. İşte A Spor ekranlarında yayınlanan ve Sancaktepe FK'nin 3-1 kazanarak yarı finale yükseldiği maçın tüm golleri...

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